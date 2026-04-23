Bereits fürs kühle Nass? In Thüringen öffnen bald die ersten Freibäder

Erfurt - In Thüringen können die meisten Freibäder trotz des Fachkräftemangels wie geplant in die Sommersaison starten.

In Thüringens Freibädern können sich die Menschen bald wieder abkühlen. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

In den vergangenen Jahren fehlten immer wieder Rettungsschwimmer und Bademeister, die den Betrieb absichern, sagte ein Sprecher des Bundesverbands Deutscher Schwimmmeister in Thüringen der Deutschen Presse-Agentur. Dennoch sind zahlreiche Freibäder im Freistaat für den Saisonstart gut vorbereitet: Viele Betreiber haben frühzeitig vorgesorgt, sodass einem Start im Mai vielerorts nichts im Wege steht.

In größeren Städten zeigt sich die Lage aktuell stabil. In Erfurt sollen das Nordbad, das Dreienbrunnenbad, das Freibad Möbisburg sowie das Strandbad Stotternheim planmäßig in die Saison starten. Die SWE Bäder GmbH geht davon aus, dass der Betrieb ohne größere Einschränkungen möglich ist.

Auch andernorts sind die Voraussetzungen gut. In Nordhausen, Blankenhain und Friedrichroda können die Freibäder nach Angaben der Stadtwerke Nordhausen sowie der Stadtverwaltungen Blankenhain und Friedrichroda ohne Einschränkungen in die Saison gehen.

Grund dafür sei unter anderem, dass man aus den vergangenen Jahren gelernt und sich frühzeitig um Personal bemüht habe.