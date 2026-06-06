Deutscher Kniffel-Meister kommt aus Thüringen

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Mehr als 160 Fans kämpfen in Berlin um den Kniffel-Thron. TAG24 verrät, wer besonderes Würfelglück hatte.

Von Stefan Kruse

Berlin/Jena - Dreierpasch, Full House oder die Große Straße? Mehr als 160 Fans kämpfen in Berlin um den Kniffel-Thron. Wir verraten, wer besonderes Würfelglück hatte.

Katharina Lehmann (2. Platz, v.l.n.r.), Lennart Fiedler (1. Platz) und Nico Richard (3. Platz) jubeln nach dem Finale bei der Deutschen Kniffel-Meisterschaft.
Katharina Lehmann (2. Platz, v.l.n.r.), Lennart Fiedler (1. Platz) und Nico Richard (3. Platz) jubeln nach dem Finale bei der Deutschen Kniffel-Meisterschaft.  © Christophe Gateau/dpa

Lennart Fiedler aus Jena (Thüringen) ist der beste Kniffel-Spieler Deutschlands.

Der 25-Jährige setzte sich bei der Deutschen Kniffel-Meisterschaft in Berlin gegen rund 160 Konkurrenten durch, wie eine Sprecherin des Schmidt-Verlags als Veranstalter mitteilte. 

Die Fans des Würfelspiels ermittelten ihren Kniffel-König in mehreren Runden nach festen Regeln. Zu den Teilnehmern zählten auch Mitglieder von Kniffel-Stammtischen und Würfelvereinen aus ganz Deutschland.

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Sieger Fiedler holte gleich bei seiner ersten Meisterschaftsteilnahme die Kniffel-Krone. 

Der Berliner Verlag "Schmidt Spiele" veranstaltet die Kniffel-Meisterschaft zum vierten Mal.
Der Berliner Verlag "Schmidt Spiele" veranstaltet die Kniffel-Meisterschaft zum vierten Mal.  © Christophe Gateau/dpa

Veranstaltet wurde das Spektakel vom Verein ABC Zentrum Berlin und dem Verlag Schmidt Spiele, der das beliebte Spiel 1972 herausgebracht hatte. International war es zuvor unter dem Namen Yahtzee bekannt. In der früheren DDR gab es eine eigene Kniffel-Version namens Pasch.

Titelfoto: Christophe Gateau/dpa (2)

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