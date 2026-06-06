Deutscher Kniffel-Meister kommt aus Thüringen

Berlin/Jena - Dreierpasch, Full House oder die Große Straße? Mehr als 160 Fans kämpfen in Berlin um den Kniffel-Thron. Wir verraten, wer besonderes Würfelglück hatte.

Katharina Lehmann (2. Platz, v.l.n.r.), Lennart Fiedler (1. Platz) und Nico Richard (3. Platz) jubeln nach dem Finale bei der Deutschen Kniffel-Meisterschaft. © Christophe Gateau/dpa

Lennart Fiedler aus Jena (Thüringen) ist der beste Kniffel-Spieler Deutschlands.

Der 25-Jährige setzte sich bei der Deutschen Kniffel-Meisterschaft in Berlin gegen rund 160 Konkurrenten durch, wie eine Sprecherin des Schmidt-Verlags als Veranstalter mitteilte.

Die Fans des Würfelspiels ermittelten ihren Kniffel-König in mehreren Runden nach festen Regeln. Zu den Teilnehmern zählten auch Mitglieder von Kniffel-Stammtischen und Würfelvereinen aus ganz Deutschland.

Sieger Fiedler holte gleich bei seiner ersten Meisterschaftsteilnahme die Kniffel-Krone.