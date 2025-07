Bulle entwischt: Autobahn-Polizei sperrt Auf- und Abfahrt

Zella-Mehlis - Auf- und Abfahrt einer Anschlussstelle in Süden Thüringens sind am Dienstag gesperrt worden. Ein Bulle war entwischt.

Alles in Kürze

Ein Bulle war entwischt! © Polizei

Das Tier entwischte Dienstagmittag beim Umladen in einem Gewerbegebiet in Zella-Mehlis (Kreis Schmalkalden-Meiningen), wie aus Angaben der Polizei hervorging.

Der Bulle sei davongelaufen und habe sich über einen Parkplatz in der Industriestraße auf die Suhler Straße in Richtung Autobahn begeben, hieß es.

Den Angaben nach sperrten Polizisten der Autobahnpolizei vorübergehend die Auf- und Abfahrt an der Anschlussstelle Suhl/Zella-Mehlis, während Polizeibeamte des Inspektionsdienstes Suhl versuchten, das Tier so weit wie möglich in dem Bereich zu sichern.