"Cinema of Dreams" verzaubert Erfurt: Holiday on Ice zu Gast in der Messehalle

Erfurt - Ein Wochenende voller Glanz, Musik und Emotionen: Die Show " Holiday on Ice - Cinema of Dreams " hat vom 10. bis 12. April das Publikum in der Erfurter Messehalle begeistert. TAG24 war vor Ort.

"Holiday on Ice - Cinema of Dreams" begeisterte das Publikum in der Erfurter Messehalle. © Marie Pohland

Rund zwei Stunden lang erfreute die Zuschauer eine aufwendig inszenierte Mischung aus Eiskunstlauf und Schauspiel. Schon zu Beginn stimmten Videoeinspieler auf die Geschichte ein, die sich im Anschluss auf dem Eis entfaltete.

Im Mittelpunkt stehen drei Freunde, die gemeinsam ein altes Kino renovieren, das "Cinema of Dreams". Als einer von ihnen die Chance bekommt, als Filmproduzent zu arbeiten, werden die Filme auf der Eisfläche lebendig.

Mit etwa 30 Darstellerinnen und Darstellern, zahlreichen Kostümwechseln und einem riesigen Bühnenbild im Stil eines Kinos entstand eine eindrucksvolle Showkulisse.

Für zusätzliche Dynamik sorgte moderne Musik, unter anderem von Lady Gaga, sowie direkte Interaktionen mit dem Publikum, die die Stimmung immer wieder anheizten.