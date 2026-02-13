Comedy, romantischer Valentinstag und Karneval: Das geht am Wochenende in Erfurt

Wilde Herzen Indie Pop Party: Im Kickerkeller gibt es ab 23 Uhr Indie-Hits und tanzbare Klassiker für 12 Euro Eintritt.

Karaoke Party: Im Ilvers heißt es ab 22 Uhr "Bühne frei für alle" – der Eintritt ist kostenlos.

Great Depeche Mode Party: Im Club Central kommen Fans ab 21 Uhr auf ihre Kosten. Eintritt: 11 Euro.