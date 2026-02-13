Comedy, romantischer Valentinstag und Karneval: Das geht am Wochenende in Erfurt
Erfurt - Noch nichts vor am Wochenende? Bei diesen Wochenendtipps ist garantiert für jeden etwas dabei.
Spieleabend, Comedy und Leichtathletik am Freitag
Spieleabend: In der Bildungsstätte St. Martin könnt Ihr ab 18 Uhr bei freiem Eintritt gemeinsam spielen, lachen und neue Leute kennenlernen.
13. Indoor-Leichtathletik: Ab 15 Uhr geht es sportlich zur Sache – Tickets gibt es an der Abendkasse.
Comedy Open Mic: Im Kickerkeller stehen ab 19.30 Uhr Nachwuchs-Comedians auf der Bühne. Eintritt: 8 Euro.
Modellbaumesse: In der Messe Erfurt dreht sich bis Sonntag alles um detailverliebte Miniaturwelten. Die Tageskarte kostet 13 Euro.
Partys und romantisches Essen zum Valentinstag am Samstag
Wilde Herzen Indie Pop Party: Im Kickerkeller gibt es ab 23 Uhr Indie-Hits und tanzbare Klassiker für 12 Euro Eintritt.
Karaoke Party: Im Ilvers heißt es ab 22 Uhr "Bühne frei für alle" – der Eintritt ist kostenlos.
Great Depeche Mode Party: Im Club Central kommen Fans ab 21 Uhr auf ihre Kosten. Eintritt: 11 Euro.
Ein Abend für Zwei: Im Café und Restaurant Nüsslein erwartet Euch ein romantisches 3-Gänge-Menü zum Valentinstag – nur mit Reservierung für 44,20 Euro pro Person.
Karneval am Sonntag
Erfurter Karnevalsumzug: Bunt, laut und närrisch startet der Umzug um 13.11 Uhr am Domplatz.
Altstadt Karneval: Ab 15 Uhr geht es im Café Nerly für 5 Euro feierlich weiter.
Deutsche Meisterschaften Eisschnelllauf: Die Juniorinnen und Junioren laufen noch bis Sonntag im Eissportzentrum um die Wette.
TAG24 wünscht viel Spaß und ein schönes Wochenende!
Titelfoto: Martin Schutt/dpa