Comedy, romantischer Valentinstag und Karneval: Das geht am Wochenende in Erfurt

Von Marie Pohland

Erfurt - Noch nichts vor am Wochenende? Bei diesen Wochenendtipps ist garantiert für jeden etwas dabei.

Spieleabend, Comedy und Leichtathletik am Freitag

Beim Spieleabend in der Bildungsstätte St. Martin wird gemeinsam gespielt und gelacht. (Symbolbild)
Beim Spieleabend in der Bildungsstätte St. Martin wird gemeinsam gespielt und gelacht. (Symbolbild)

  • Spieleabend: In der Bildungsstätte St. Martin könnt Ihr ab 18 Uhr bei freiem Eintritt gemeinsam spielen, lachen und neue Leute kennenlernen.

  • 13. Indoor-Leichtathletik: Ab 15 Uhr geht es sportlich zur Sache – Tickets gibt es an der Abendkasse.

  • Comedy Open Mic: Im Kickerkeller stehen ab 19.30 Uhr Nachwuchs-Comedians auf der Bühne. Eintritt: 8 Euro.

  • Modellbaumesse: In der Messe Erfurt dreht sich bis Sonntag alles um detailverliebte Miniaturwelten. Die Tageskarte kostet 13 Euro.

Partys und romantisches Essen zum Valentinstag am Samstag

  • Wilde Herzen Indie Pop Party: Im Kickerkeller gibt es ab 23 Uhr Indie-Hits und tanzbare Klassiker für 12 Euro Eintritt.

  • Karaoke Party: Im Ilvers heißt es ab 22 Uhr "Bühne frei für alle" – der Eintritt ist kostenlos.

  • Great Depeche Mode Party: Im Club Central kommen Fans ab 21 Uhr auf ihre Kosten. Eintritt: 11 Euro.

  • Ein Abend für Zwei: Im Café und Restaurant Nüsslein erwartet Euch ein romantisches 3-Gänge-Menü zum Valentinstag – nur mit Reservierung für 44,20 Euro pro Person.

Karneval am Sonntag

Bunt kostümiert und mit viel guter Laune zieht der Karnevalsumzug vom Domplatz aus durch die Erfurter Innenstadt. Archivbild)
Bunt kostümiert und mit viel guter Laune zieht der Karnevalsumzug vom Domplatz aus durch die Erfurter Innenstadt. Archivbild)

  • Erfurter Karnevalsumzug: Bunt, laut und närrisch startet der Umzug um 13.11 Uhr am Domplatz.

  • Altstadt Karneval: Ab 15 Uhr geht es im Café Nerly für 5 Euro feierlich weiter.

  • Deutsche Meisterschaften Eisschnelllauf: Die Juniorinnen und Junioren laufen noch bis Sonntag im Eissportzentrum um die Wette.

TAG24 wünscht viel Spaß und ein schönes Wochenende!

