Neue Lehrpläne ab kommenden Schuljahr: Diese Änderungen sind geplant

Erfurt - Thüringens Bildungsminister Christian Tischner (44, CDU ) hat eine große Reform der Lehrpläne für die Schulen in Thüringen angekündigt.

Thüringens Bildungsminister Christian Tischner (44, CDU) kündigte eine umfassende Reform der Lehrpläne an. (Archivbild) © Bodo Schackow/dpa

Es sei notwendig, einen modernen Unterricht zu machen und danach zu fragen, ob die Inhalte in den Lehrplänen noch zeitgemäß seien, sagte der CDU-Politiker am Mittwochabend in der MDR-Sendung "Fakt ist!".

"Deswegen läuft gerade eine sehr großangelegte Reform unserer Lehrpläne", sagte der Minister.

Viele Lehrerinnen und Lehrer machten sich aktuell unter Anleitung des Lehrerbildungsinstituts Gedanken, wie die Lehrpläne der Zukunft aussehen könnten.