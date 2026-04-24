Diese Burgruine hat jetzt ein echtes Highlight zu bieten

Jena - Nach rund 30 Jahren sind Sanierungsarbeiten an der Lobdeburg bei Jena abgeschlossen.

Der letzte Sanierungsabschnitt an der Lobdeburg ist abgeschlossen. © Martin Schutt/dpa

Die touristisch und historisch bedeutende Burgruine liegt auf einem Hügel über Jena-Lobeda. Die Lobdeburg sollte durch die Maßnahmen "als eindrucksvolles authentisches Beispiel romanischer Profanarchitektur in Thüringen" erhalten und erlebbar gemacht werden, teilte der städtische Eigenbetrieb JenaKultur mit.

Highlight nicht nur für Wanderer sei eine neue Aussichtsplattform auf dem Zisternenturm. Auch Treppenanlagen und Laufwege wurden im letzten Sanierungsabschnitt angebracht. Zu erreichen ist die Ruine etwa über den Wanderweg "SaaleHorizontale".

Die schwäbisch-fränkischen Herren von Auhausen/Alerheim ließen die Burg den Angaben zufolge ab Mitte des 12. Jahrhunderts erbauen.