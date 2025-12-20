Dieses Kloster ist der neue Markenbotschafter für Thüringen

Erfurt - Das Evangelische Augustinerkloster in Erfurt ist zum neuen Markenbotschafter für das Reiseland Thüringen ernannt worden.

Erfurt verfügt nun über sechs Markenbotschafter des Reiselandes Thüringen. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

Wie die Thüringer Tourismus GmbH mitteilte, gehört das Kloster damit künftig zu rund 50 ausgewählten touristischen Aushängeschildern im In- und Ausland.

Das Augustinerkloster stehe in besonderer Weise für Geschichte, Kultur und Glauben im Freistaat, erklärte Geschäftsführer Christoph Gösel.

Der Ort verbinde die lutherische Tradition mit einer modernen Nutzung als Tagungs- und Bildungsstätte.