Einigung im Ausschuss: Drittes Kita-Jahr soll in Thüringen kostenlos sein

Erfurt - Per Gesetzesänderung soll ein drittes Kindergartenjahr in Thüringen gebührenfrei werden.

Schon das letzte und vorletzte Jahr im Kindergarten sind in Thüringen gebührenfrei. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Eine entsprechende Einigung sei im Bildungsausschuss besiegelt worden, teilte die Thüringer Linke-Fraktion mit.

Ein Sprecher der CDU-Fraktion bestätigte den Schritt im Ausschuss. Die Gesetzesänderung muss noch im Parlament beschlossen werden, das könnte dem Vernehmen nach noch vor der Sommerpause passieren. Das letzte und vorletzte Jahr im Kindergarten sind bereits jetzt gebührenfrei.

Die oppositionelle Linke hatte trotz angespannter Haushaltslage auf ein drittes beitragsfreies Jahr gepocht.

"Ich bin froh, dass dieser Schritt getan werden konnte, denn das bedeutet konkret Entlastung für Thüringer Familien dadurch, dass der Weg nun frei ist für die Erweiterung der Beitragsfreiheit im Kindergartenjahr: ab Sommer 2027 sind drei Kindergartenjahre komplett beitragsfrei", erklärte die Linke-Bildungspolitikerin Ulrike Grosse-Röthig.