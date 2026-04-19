Entwarnung nach Gasaustritt im Unstrut-Hainich-Kreis

Nottertal-Heilinger Höhen - Anwohner haben nach einem Gasaustritt in Nottertal-Heilinger Höhen (Unstrut-Hainich-Kreis) wieder in ihre Häuser zurückkehren können.

Nachdem am Samstag bei Bauarbeiten eine Gasleitung beschädigt und die angrenzenden Bewohner evakuiert wurden, konnten sie nun in ihre Häuser zurückkehren. (Archivfoto) © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Am Samstag war bei Bauarbeiten eine Gasleitung im Ortsteil Schlotheim beschädigt, Gas ausgetreten und die Feuerwehr alarmiert worden, wie der stellvertretende Stadtbrandmeister Pascal Schwabe sagte.

Daraufhin habe die Feuerwehr mehrere Anwohner innerhalb des Gefahrenbereichs aus ihren Häusern geholt.