Entwarnung nach Gasaustritt im Unstrut-Hainich-Kreis
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Von Marie-Hélèn Frech
Nottertal-Heilinger Höhen - Anwohner haben nach einem Gasaustritt in Nottertal-Heilinger Höhen (Unstrut-Hainich-Kreis) wieder in ihre Häuser zurückkehren können.
Am Samstag war bei Bauarbeiten eine Gasleitung im Ortsteil Schlotheim beschädigt, Gas ausgetreten und die Feuerwehr alarmiert worden, wie der stellvertretende Stadtbrandmeister Pascal Schwabe sagte.
Daraufhin habe die Feuerwehr mehrere Anwohner innerhalb des Gefahrenbereichs aus ihren Häusern geholt.
Nachdem keine gefährliche Gasbelastung in der Luft mehr festgestellt worden war, konnten die Anwohner am Samstagabend in ihre Häuser zurück. Ein externes Unternehmen habe die Schäden an der Leitung beseitigt.
Titelfoto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa