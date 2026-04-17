Ein Event der anderen Art: Hobby-Horse-Messe in Eisenberg

Eisenberg - Ein besonderes Spektakel steht am Wochenende mit der Hobby Horse Expo in Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis) an.

Zur Hobby-Horse-Messe werden mehrere hundert Menschen erwartet. (Symbolfoto) © Carla Benkö/dpa

Zu der Fachmesse erwartet Veranstalterin Elisabeth Markloff am Samstag und Sonntag zwischen 200 und 500 Besucherinnen und Besucher in der Stadthalle. "Es ist die erste Messe im Hobby-Horse-Sport in Deutschland überhaupt", sagte Markloff.

"Es ist ein Community-Treffen, bei dem Hobby-Horse-Sportler, aber auch Interessierte von Klein bis Groß zusammenkommen." Zuvor hatte der MDR berichtet.

Die Messe solle die Vielfalt des Sports aufzeigen, bei Workshops und Wettbewerben kämen Neulinge und schon versierte Sportler auf ihre Kosten, so Markloff, die selbst eine Reitschule in Weißenborn bei Bad Klosterlausnitz betreibt.

Angemeldet seien bereits 50 Sportlerinnen und Sportler aus ganz Deutschland und aus Österreich. Aus Finnland, wo der Nischensport seinen Ursprung hat, werden Trainer erwartet.

Zu den Höhepunkten zählen die Wettbewerbe zur Qualifikation für die Europameisterschaft im Hobby Horsing im Juni in Prag. Zudem werden Darstellerinnen aus dem Kinder-Spielfilm "Pferd am Stiel" zu Gast sein. Zum Programm gehört auch ein Hobby-Horse-Kindermusical. "Das habe ich mit meiner Hobby-Horse-Gruppe einstudiert", erklärte Markloff.