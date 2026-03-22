Erfurt: So viele Besucher besuchten am Wochenende die Motorradmesse

Erfurt - Die Motorradmesse an diesem Wochenende in Erfurt hat rund 21.200 Besucher angelockt.

Rund 80 Aussteller hatten auf der Motorradmesse in Erfurt seit Samstag aktuelle Modelle, Trends und Angebote der Branche präsentiert. © Bodo Schackow/dpa

Das seien etwa 200 Gäste mehr als im Vorjahr gewesen, zeigte sich die Messe Erfurt mit der Resonanz zum Abschluss der Messe zufrieden.

Rund 80 Aussteller hatten seit Samstag aktuelle Modelle, Trends und Angebote der Branche präsentiert. Auch Zubehör, Bekleidung sowie Themen rund um Sicherheit und Motorradreisen gehörten zum Angebot.

Ebenso spielte die ostdeutsche Zweiradkultur eine Rolle. So hätten die Umbauten und Projekte rund um Simson-Mopeds wieder großes Interesse gefunden, hieß es.

Das Fahrzeugmuseum Suhl stellte zudem historische Zweiradtechnik und Thüringer Fahrzeuggeschichte vor.

Die Messe wurde von einem umfangreichen Rahmenprogramm mit Fahr-, Show- und Mitmachformaten begleitet.