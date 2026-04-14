Evakuierung! Bagger demoliert Gasleitung in der Nähe eines Gymnasiums
Von Katrin Zeiß, Christian Rüdiger
Greußen - Bei Bauarbeiten in der Nähe eines Gymnasiums in Greußen (Kyffhäuserkreis) wurde am Dienstagmittag eine Gasleitung beschädigt.
Laut Polizeiangaben waren Erdarbeiten im Max-Chop-Weg durchgeführt worden. Ein Bagger hatte hierbei eine Leitung demoliert. Anschließend sei Gas ausgetreten, hieß es.
Mehrere Mehrfamilienhäuser in der Paul-Lürmann-Straße sowie weitere Häuser in der August-Klemm-Straße und dem Welktor waren daraufhin evakuiert worden. Anwohner waren außerdem aufgefordert worden, den Anweisungen der Einsatzkräfte zu folgen.
Das betroffene Gebiet dürfe derzeit nicht betreten und befahren werden. Fenster sollten geschlossen bleiben, Lüftungs- und Klimaanlagen abgeschaltet, keine Zigarettenkippen oder Streichhölzer weggeworfen werden.
Um den Schaden zu beheben, soll die betroffene Stelle an der demolierten Gasleitung aufgebaggert und das Leck verschlossen werden. Die Arbeiten sollen bis zum Abend andauern.
Titelfoto: Silvio Dietzel