Evakuierung! Bagger demoliert Gasleitung in der Nähe eines Gymnasiums

Greußen - Bei Bauarbeiten in der Nähe eines Gymnasiums in Greußen (Kyffhäuserkreis) wurde am Dienstagmittag eine Gasleitung beschädigt.

In der Nähe eines Gymnasiums war eine Gasleitung demoliert worden. © Silvio Dietzel

Laut Polizeiangaben waren Erdarbeiten im Max-Chop-Weg durchgeführt worden. Ein Bagger hatte hierbei eine Leitung demoliert. Anschließend sei Gas ausgetreten, hieß es.

Mehrere Mehrfamilienhäuser in der Paul-Lürmann-Straße sowie weitere Häuser in der August-Klemm-Straße und dem Welktor waren daraufhin evakuiert worden. Anwohner waren außerdem aufgefordert worden, den Anweisungen der Einsatzkräfte zu folgen.

Das betroffene Gebiet dürfe derzeit nicht betreten und befahren werden. Fenster sollten geschlossen bleiben, Lüftungs- und Klimaanlagen abgeschaltet, keine Zigarettenkippen oder Streichhölzer weggeworfen werden.