Fiese Betrugsmasche: Finanzverwaltung warnt vor falschen Steuer-Mails

Erfurt - Die Thüringer Finanzverwaltung warnt vor betrügerischen E-Mails, die derzeit im Namen des Steuerportals Elster und einer sogenannten Bundesfinanzdirektion versendet werden.

Mit falschen Steuer-Mails wollen Betrüger an die Daten ihrer auserkorenen Opfer gelangen. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

In den Nachrichten wird Empfängerinnen und Empfängern eine Steuererstattung in Aussicht gestellt, teilte das Finanzministerium in Erfurt mit. Dafür sollen sie ihre Bankdaten über einen Link bestätigen.

Die E-Mails tragen den Angaben nach Betreffzeilen wie "Bescheid zur Steuererstattung" oder "Mitteilung über Ihre Steuererstattung".

Auffällig sei, dass die Absenderadressen keine offiziellen Elster-Domains seien, sondern in den bekannten Fällen auf t-online.de endeten. Auch Mails im Namen einer Bundesfinanzdirektion seien Fälschungen, da diese Behörde bereits 2016 aufgelöst wurde.

Die Finanzverwaltung warnte ausdrücklich davor, auf solche Betrugs-Mails zu reagieren oder die Links zu öffnen. Steuerdaten oder Bankinformationen würden nie in Form einer E-Mail angefordert. Betroffene sollen sich im Verdachtsfall an die örtliche Polizei wenden.