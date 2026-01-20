Thüringen Grammy 2026: So läuft die Bewerbung ab

Thüringen - Der Thüringen Grammy 2026 steuert in diesem Jahr auf eine besonders große Bühne zu: Das Finale des Nachwuchspreises findet im Rahmen des Erfurter Krämerbrückenfestes statt, dem größten Volksfest für Kultur und Unterhaltung in Thüringen.

Der Thüringen Grammy 2026 führt Nachwuchsmusiker aus dem Freistaat auf die Hauptbühne des Erfurter Krämerbrückenfestes – inklusive Champions-Gig, Goldener Schallplatte und Preisgeld. (Symbolbild) © Heiko Rebsch/dpa

Der Sieger oder die Siegerin darf sich auf den sogenannten Champions-Gig am 20. Juni 2026 auf der Hauptbühne freuen – vor Tausenden Besucherinnen und Besuchern mitten in der Landeshauptstadt.

Neben dem Auftritt winken weitere attraktive Preise. Ein Vertreter der Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen überreicht dem Gewinner die Goldene Schallplatte sowie einen Gutschein für Musikequipment im Wert von 2000 Euro.

Zudem erhalten alle teilnehmenden Künstler zusätzliche Aufmerksamkeit: Die eingereichten Songs werden im Radio angespielt und bieten insbesondere Newcomern eine Plattform, um gehört zu werden.

Der Bewerbungszeitraum für den Thüringen Grammy läuft vom 21. Januar bis zum 31. März 2026. Teilnehmen können Musikerinnen und Musiker aller Genres – ob Band, Solokünstler, DJ oder Songwriter –, sofern sie ihren Erst- oder Zweitwohnsitz in Thüringen haben und noch keinen Plattenvertrag besitzen.