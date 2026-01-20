Spektakel am Himmel: Polarlichter in mehreren Teilen Thüringens zu sehen

Gera - In mehreren Teilen von Thüringen haben Polarlichter für ein Himmelsspektakel gesorgt.

Vom Jägerberg südlich von Blankenhain konnten die Polarlichter besonders gut bestaunt werden. © Stefan Eberhardt – medien-partner.net

Das Schauspiel am Nachthimmel war unter anderem in Gera, Blankenhain (Weimarer Land), Seitenroda (Saale-Holzland-Kreis) oder auch in Hauteroda im Kyffhäuserkreis zu bestaunen.

Die Polarlichter waren für rund 60 Minuten sichtbar.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) erzeugte ein geomagnetischer Sturm das Leuchten in der vergangenen Nacht. So waren mehrfach sowohl grüne als auch rote Lichter zu sehen gewesen. Ermöglicht habe dies die wolkenlose Wetterlage, erklärte der DWD.