Fürs Klima: Thüringer Städte schalten eine Stunde Licht aus

Thüringen - Mehrere Städte in Thüringen beteiligen sich am Samstag an der weltweiten "Earth Hour" der Umweltschutzorganisation World Wide Fund For Nature (WWF).

Bei der "Earth Hour" wird in einigen Städten in Thüringen für eine Stunde die Beleuchtung an Sehenswürdigkeiten und anderen öffentlichen Gebäuden abgeschaltet. (Symbolfoto) © Elisa Schu/dpa

Unter anderem in Weimar, Eisenach, Jena und Altenburg wird von 20.30 Uhr an für eine Stunde die Beleuchtung an Sehenswürdigkeiten und anderen öffentlichen Gebäuden abgeschaltet.

So bleibt in Eisenach die Wartburg im Dunkeln, in Jena unter anderem das Rathaus und das Sportforum. In Altenburg soll etwa der Schlosskomplex unbeleuchtet sein.

Die vom WWF initiierte Klimaschutzaktion findet 2026 zum 20. Mal statt.