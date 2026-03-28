Fürs Klima: Thüringer Städte schalten eine Stunde Licht aus
Von Katrin Zeiß
Thüringen - Mehrere Städte in Thüringen beteiligen sich am Samstag an der weltweiten "Earth Hour" der Umweltschutzorganisation World Wide Fund For Nature (WWF).
Unter anderem in Weimar, Eisenach, Jena und Altenburg wird von 20.30 Uhr an für eine Stunde die Beleuchtung an Sehenswürdigkeiten und anderen öffentlichen Gebäuden abgeschaltet.
So bleibt in Eisenach die Wartburg im Dunkeln, in Jena unter anderem das Rathaus und das Sportforum. In Altenburg soll etwa der Schlosskomplex unbeleuchtet sein.
Die vom WWF initiierte Klimaschutzaktion findet 2026 zum 20. Mal statt.
Die "Earth Hour" begann einst als lokale Kampagne im australischen Sydney und hat sich seither zu einer globalen Bewegung entwickelt, an der sich inzwischen mehr als 190 Länder beteiligen. Der WWF will mit der Aktion auf die Gefahren der Erderwärmung hinweisen.
Titelfoto: Elisa Schu/dpa