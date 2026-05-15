Bezug zu Carl Zeiss Jena? Polizei mit Großaktion gegen verdächtige Fußballfans

Jena - Bei zahlreichen Verdächtigen aus der Thüringer Fußballszene hat die Kripo Jena Durchsuchungen durchgeführt.

Mit einer Großaktion hat die Polizei Durchsuchungen in der Thüringer Fußballszene durchgeführt. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Ihnen werden Landfriedensbruch, Nötigung im Straßenverkehr, Raub sowie zahlreiche Sachbeschädigungen durch Graffiti vorgeworfen, wie die Polizei mitteilte. Die 47 Durchsuchungsbeschlüsse wurden demnach am Dienstag in Jena, Kahla, Saalfeld und Gera vollstreckt. Das Motiv sei im Umfeld rivalisierender Fußball-Fangruppierungen zu vermuten.

Die Ermittlungen richten sich unter anderem gegen 20 Verdächtige, die Züge besprüht haben sollen. In zwei Fällen seien die potentiellen Täter besonders rücksichtslos vorgegangen, heißt es in der Mitteilung.

Sie betätigten demnach in Zügen, mit denen Fahrgäste unterwegs waren, die Notbremse, um eine Weiterfahrt zu verhindern und die stehenden Waggons mit einem Graffiti zu besprühen, das Bezug zur Fußball-Fanszene des FC Carl Zeiss Jena hatte.

Durch die Straftaten seien der Rechtsfrieden und die öffentliche Sicherheit teilweise erheblich gestört worden, hieß es.