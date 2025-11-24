Gegen Frost und Feuchtigkeit: So bleibt die Biotonne im Winter funktionsfähig

Deutschland - Mit den sinkenden Temperaturen häufen sich jedes Jahr Probleme rund um die Biotonne. Doch mit ein paar einfachen Maßnahmen lässt sich Ärger im Winter zuverlässig vermeiden. Die Stadt Jena gibt Handlungsempfehlungen .

Durch die richtige Handhabung lassen sich Probleme mit der Biotonne vermeiden. (Archivfoto) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Wenn Frost und Feuchtigkeit auf organische Abfälle treffen, kommt es in der kalten Jahreszeit schnell zu festgefrorenen Tonneninhalten und unangenehmen Gerüchen.

Viele dieser typischen Winterprobleme lassen sich jedoch durch richtige Handhabung erheblich reduzieren.

Besonders hilfreich ist es, den Boden der Biotonne mit einer Schicht Zeitungspapier auszulegen. Dadurch können Abfälle nicht so leicht festfrieren und die Entleerung gelingt deutlich einfacher.

Ebenso sinnvoll ist es, Küchenabfälle in Papier einzuwickeln. Das Papier nimmt Feuchtigkeit auf und sorgt dafür, dass die Masse nicht verklumpt oder am Tonnenrand haftet.