Starker Schneefall: Mehrere Laster bleiben stecken

Nordhausen - Sturmtief "Elli" hat Deutschland fest im Griff. Auch in Thüringen kam es im Laufe des Vormittags zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Im Landkreis Nordhausen ging es für mehrere Laster nicht mehr weiter. © Silvio Dietzel

Im Landkreis Nordhausen blieben am Freitagmorgen mehrere Lkw wegen Schneeglätte liegen. Betroffen war unter anderem die Bundesstraße vier in Fahrtrichtung Sondershausen (Kyffhäuserkreis).

Zwischen 5.30 Uhr und 10.30 Uhr ereigneten sich auf Thüringens Autobahnen 16 Verkehrsunfälle, teilte die Autobahnpolizei mit. Den Angaben nach waren 14 Autos und acht Laster beteiligt.

Bei allen Unfällen waren die Verkehrsteilnehmer zu schnell auf den winterglatten Straßen unterwegs. Einen konkreten Unfallschwerpunkt konnten die Beamten nicht nennen. "Alle Autobahnen sind in gleichem Maß betroffen", erklärten die Einsatzkräfte.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 205.000 Euro. Personen seien nicht verletzt worden, heißt es.