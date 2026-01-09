Obdachloser tot auf der Straße gefunden: Kripo ermittelt

Meiningen - In Meiningen (Landkreis Schmalkladen-Meiningen) wurde am Freitagmorgen ein Obdachloser auf der Straße entdeckt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolfoto) © 123RF/udo72

Wie die Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei erklärte, wurde der Mann kurz nach 7 Uhr vor einem Laden in der Meininger Innenstadt gefunden.

Der alarmierte Notarzt habe dem Mann nicht mehr helfen können, heißt es. Nach ersten Erkenntnissen soll der Tod in der vergangenen Nacht eingetreten sein.

Den Angaben nach soll es sich bei dem Toten um einen 61-Jährigen ohne festen Wohnsitz handeln.