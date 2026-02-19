Kinderpornos besessen: Strafbefehl gegen Ex-Politiker der Linken beantragt

Die Polizei war damals nach dem Aufkommen der Vorwürfe im Thüringer Landtag im Einsatz gewesen. (Archivbild) © Michael Reichel/dpa-Zentralbild/dpa

"Ihm wird vorgeworfen, kinderpornografische und jugendpornografische Inhalte – Bilder und Videodateien – besessen zu haben", teilte die Staatsanwaltschaft Gera auf Anfrage mit. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Der Strafbefehl wurde den Angaben zufolge beim Amtsgericht Stadtroda beantragt, nach Auskunft eines Sprechers des Gerichts wurde er aber noch nicht erlassen. Darüber entscheidet ein Richter. Gegen einen möglichen Strafbefehl kann der Beschuldigte Einspruch erheben.

Die Vorwürfe waren kurz vor der Landtagswahl im August 2024 öffentlich geworden. Das Büro des Abgeordneten im Thüringer Landtag war von Polizei und Staatsanwaltschaft durchsucht worden. Auch in seiner Wohnung sowie zwei Wahlkreisbüros waren Beweismittel sichergestellt worden. In diesem Zusammenhang wurde auch die Immunität des Mannes durch den Justizausschuss damals aufgehoben.