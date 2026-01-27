Mann mit Waffe gesehen? Großeinsatz an Grundschule

Gera - In einer Grundschule in Gera gab es am Dienstagvormittag einen größeren Polizeieinsatz.

Die Polizei rückte mit einem größeren Aufgebot aus. (Symbolfoto) © 123RF/udo72

Ein Schüler hatte beim Blick aus dem Fenster einen mutmaßlich bewaffneten Mann im Bereich der Schule gesehen, teilten die Beamten mit. Das Schulsekretariat alarmierte umgehend die Polizei.

Mit großer Stärke rückten die Einsatzkräfte zur Schule im Ostviertel aus und fahndeten nach einem Mann, der etwas bei sich haben sollte, das einem Gewehr ähnelte.

Trotz umfangreicher Suche ergaben sich keine konkreten Hinweise auf eine tatsächliche bewaffnete Person. Eine akute Gefahr habe nicht bestanden, heißt es.