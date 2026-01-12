Streit vor Restaurant: Mann zückt 50 Zentimeter lange Machete

Gera - Gefährliche Szenen spielten sich in der Nacht zu Samstag vor einem Restaurant in Gera ab.

Die Polizei konnte den Tatverdächtigen noch nicht schnappen. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa

Gegen 1.15 Uhr waren zwei Männer am Museumsplatz zunächst verbal miteinander in Streit geraten, teilte die Polizei am Montag mit.

Die Situation eskalierte, als einer der beiden Streithähne unvermittelt eine rund 50 Zentimeter lange Machete aus seinem Hosenbund zog und zweimal nach einem 30-Jährigen schlug.

Der junge Mann erlitt hierbei leichte Schnittverletzungen an beiden Händen. Laut den Beamten habe er nur durch schnelle Ausweichbewegungen schwere Verletzungen verhindern können.