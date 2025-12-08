Mit Messer bedroht: Verkäuferin von Weihnachtsmarkt auf Heimweg überfallen

Gera - In Gera wurde am Sonntagabend eine Weihnachtsmarktverkäuferin überfallen.

Die Polizei konnte den Täter noch nicht schnappen. (Symbolfoto) © Montage: dpa/Frank Rumpenhorst, dpa/Boris Roessler

Wie die Polizei berichtet, befand sich die 33-Jährige auf dem Heimweg, als sie gegen 21.15 Uhr im Bereich Nürnberger Straße/Werner-Petzold-Straße von einem Unbekannten angesprochen wurde.

Der Täter forderte von der Frau die Herausgabe ihrer Tageseinnahmen. Die Dame weigerte sich allerdings, woraufhin der Räuber ihr mit der Faust ins Gesicht schlug und sie mit einem Messer bedrohte.

Durch die Gewalteinwirkung übergab die leicht verletzte Verkäuferin dem Angreifer einen hohen vierstelligen Bargeldbetrag.