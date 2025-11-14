Von Lkw erfasst: Rentnerin stirbt am Unfallort, Polizei sucht Zeugen

Gera - Am frühen Donnerstagmorgen ist in Gera eine 77-Jährige nach einem Unfall gestorben.

Für die 77-Jährige kam jede Hilfe zu spät. (Symbolfoto) © Patrick Seeger/dpa

Wie die Polizei inzwischen erklärte, war die Seniorin zwischen Bad Köstritz und Gera-Langenberg vor dem Abzweig zum dortigen Industriepark zu Fuß unterwegs.

Dort wurde sie von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt. Die Rentnerin starb noch an der Unglücksstelle. Der Unfallbereich war anschließend für rund drei Stunden gesperrt.

Der Sattelzug des 36-jährigen Fahrers wurde im Anschluss in der Siemensstraße nach einer Fahndung entdeckt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern weiter an.