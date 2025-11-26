Grausam: Hase in Geraer Kindergarten getötet

Gera - In Gera wurde am Dienstag ein Hase in einem Kindergarten getötet.

Bisher noch unbekannte Täter töteten am Dienstag einen Hasen in einem Geraer Kindergarten. (Symbolfoto) © 123RF/luljoz

Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, dass der Täter sich in der Nacht zum Dienstag unerlaubt Zutritt zu dem Kindergartengelände verschafft habe, teilte die Polizei mit.

Dort nahm er den Hasen aus dem Gehege und tötete das Tier.