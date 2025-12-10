Nabelschnur auf Parkplatz gefunden: Großeinsatz rund um Mutter-Kind-Klinik
Neuhaus am Rennweg - Ein Großeinsatz der Polizei läuft seit Dienstagabend in Neuhaus am Rennweg (Landkreis Sonneberg).
Zahlreiche Polizisten, Feuerwehrleute sowie die Bergwacht und Rettungshundestaffeln waren bis in die Nacht im Ortsteil Steinheid unterwegs.
Auslöser für den Einsatz ist eine augenscheinlich menschliche Nabelschnur mit Klemme, die auf dem Parkplatz einer Mutter-Kind-Klinik gefunden wurde, wie die Kriminalpolizei am Mittwoch erklärte.
Nun werden Zeugen gesucht, die Personen oder Fahrzeuge in den vergangenen Tagen in der Nähe des Klinik-Geländes beobachtet haben. Die betroffene Mutter wird gebeten, sich zur Klärung des Gesundheitszustandes sowie der Umstände bei der Polizei zu melden.
Laut den Beamten können nicht ausgeschlossen werden, dass gesundheitliche Beeinträchtigungen bei Mutter und / oder Kind vorliegen. Vor Ort durchsuchten die Einsatzkräfte unter anderem Mülltonnen und stellten mehrere Säcke sicher.
Ein Waldgebiet sowie das Gelände rund um die nahegelegene Mutter-Kind-Klinik wurde ebenfalls durchkämmt. Die Suche war wegen Nebels in der Nacht zunächst ausgesetzt und gegen zwei Uhr dann abgebrochen worden.
Erstmeldung: 10. Dezember, 8.52 Uhr, aktualisiert um 14.27 Uhr
