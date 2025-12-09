Vogelgrippe: In diesem Landkreis ist die Stallpflicht wieder aufgehoben

Heilbad Heiligenstadt - Die wegen der Vogelgrippe im Eichsfeld angeordnete Stallpflicht wird ab sofort aufgehoben.

Die Vogelgrippe-Welle in Thüringen ist abgeflacht. (Symbolfoto) © Matthias Bein/dpa

Grundlage sei die aktuelle Risiko-Einschätzung im Zusammenhang mit der Lage in den Nachbarkreisen, teilte der Landkreis Eichsfeld mit.

Im Landkreis Eichsfeld sei seit dem 4. November kein erkranktes Tier mehr aufgefunden worden und in den angrenzenden Kreisen ruhe das Geschehen seit etwa 14 Tagen, hieß es weiter.

"Die zuständige Behörde muss hier Seuchenschutz- gegen Tierschutz-Gesichtspunkte abwägen, wobei zum jetzigen Zeitpunkt die Stallpflicht zu Gunsten des Tierschutzes wieder aufgehoben werden kann", schreibt der Landkreis wörtlich in seiner Mitteilung.