Mit besonderer Aktion wird in Thüringen an verstorbene Kinder erinnert

Jena/Erfurt - Mit Gottesdiensten, Andachten und Gedenkveranstaltungen wird am Sonntag (14. Dezember) in Thüringen an verstorbene Kinder erinnert.

In Thüringen wird am 14. Dezember an verstorbene Kinder erinnert. (Symbolfoto) © Stefan Sauer/dpa

In Jena organisiert die Selbsthilfegruppe Verwaiste Eltern des Hospizes Jena ab 14 Uhr eine Gedenkfeier. Unter anderem werden im Goethe-Park Ballons steigen gelassen.

Der Verein Verwaiste Eltern Erfurt lädt Betroffene ab 16.30 Uhr zu einer Gedenkfeier in die Brunnenkirche in Erfurt ein. In der Versöhnungskirche in Gotha werden Namen und Lebensdaten verlesen und Lichter entzündet.

Anlass der Veranstaltungen ist das "Worldwide Candle Lighting", der Weltgedenktag für verstorbene Kinder, an dem auf der ganzen Welt um 19 Uhr eine brennende Kerze im Fenster an die Toten erinnert. Laut EKM sterben deutschlandweit jährlich etwa 20.000 Kinder und junge Erwachsene durch Krankheit, Unfall, Früh- oder Totgeburt.