06.02.2026 06:31 Wochenendtipps: Das geht am Wochenende in Erfurt

Noch nichts vor am Wochenende? Bei diesen Wochenendtipps ist garantiert für jeden etwas dabei.

Von Marie Pohland

Porzellan bemalen und durch den egapark spazieren am Freitag Bei einem Porzellan-Workshop in der Klausnerstraße können am Freitagabend drei bis vier Gefäße bemalt werden. (Symbolbild) © 123RF/ chokniti Porzellan Workshop: Von 16 bis 19 Uhr können in der Klausnerstraße im chic* by Klaudia Bock drei bis vier Porzellangefäße gestaltet werden. Pro Person kostet das 130 Euro, Snacks und Getränke sind dabei inklusive!



Open Stage: Die Open Stage im Franz Mehlhose bietet ab 20:15 Uhr Platz für jegliche Talente auf einer Kleinkunstbühne. Für 7 Euro an der Abendkasse könnt ihr dabei sein.



DINO LIGHTS: Im egapark können Familien von Freitag bis Sonntag jeweils ab 17 Uhr einen schönen Abend in magisch-winterlicher Atmosphäre verbringen.

All you can dance: In der Engelsburg heißt es ab 23 Uhr "All you can dance" und führt damit einmal quer durch die Musikgenres. Der Eintritt an der Abendkasse kostet 12 Euro.

Shoppen und Trödeln am Samstag Beim Flohmarkt in der Jederkann Galerie könnt ihr euch von 12 bis 18 Uhr durch die Angebote stöbern.(Symbolbild) © 123RF/ gonewiththewind Klubnacht N°120: Im Kalif Storch gibt es ab 23 Uhr für 17,50 Euro alles von Trance bis Hardtechno auf die Ohren.



Flohmarkt: In der Jederkann Galerie am Leipziger Platz könnt ihr euch von 12 bis 18 Uhr durch zahlreiche Second-Hand-Angebote stöbern.



Familienfestival 2026: Zwischen 15 und 18 Uhr gibt es im FeG tolle Angebote - von Spielen bis Kurzseminaren für Eltern ist für alle etwas dabei.



Fantasy Beach Festival: Die Veranstaltung sorgt im Central für Festivalstimmung, bei der ihr ab 22 Uhr für 19 Euro dabei sein könnt.

Tierschutzhunde kennenlernen und Eishockey am Sonntag Hunde aus dem Tierschutz suchen beim Bark Date am Sonntag ein Zuhause. (Symbolbild) © Lisa Williamson Bark Date: Auf der Hundewiese im Nordpark können von 11 bis 13 Uhr in entspannter Atmosphäre Hunde aus dem Tierschutz kennengelernt werden.



Sunday Beads & Brew: Bei diesem Workshop geht es darum, im ka:te Café Halsketten selbst zu machen und natürlich nebenbei etwas zu Essen oder zu trinken. Pro Person kostet das 49 Euro.



Eishockey: Die Black Dragons spielen ab 16 Uhr zu Hause in der Eissporthalle gegen die Icefighters Leipzig. Karten gibt es ab 14 Euro.



Super Bowl: Den Abschluss des Wochenendes bildet das die Super Bowl Live-Übertragung ab 22 Uhr im Ilvers. Der Eintritt ist frei.

TAG24 wünscht Euch viel Spaß und ein schönes Wochenende!

Titelfoto: 123RF/ gonewiththewind