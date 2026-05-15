Freibadsaison in Thüringen gestartet: Doch auch in diesem Jahr gibt es Probleme

Erfurt - Regen und kühle Temperaturen: Die Thüringer Freibäder sind bei wechselhaftem Wetter offiziell in die neue Saison gestartet.

Die Freibadsaison in Thüringen hat offiziell begonnen. Bis zum 15. September kann geplanscht werden. © Bodo Schackow/dpa

Für den Badespaß stehen im Freistaat nach Angaben des Sozialministeriums rund 165 Freibäder und 28 natürliche Badegewässer zur Verfügung. Die Wasserqualität in den Seen und Freibädern sei ausgezeichnet, hieß es.

Während einige Freibäder wie der Nordstrand in Erfurt, das Südbad Schleichersee in Jena oder der Bergsee Ratscher im Kreis Hildburghausen bereits früher öffneten, richten sich andere wie die Freibäder in Meiningen und Schmölln nach dem Wetter und öffnen erst später.

Trotz der schlechten Prognosen starteten aber auch einige Bäder, etwa in Jena und Bad Köstritz, wie geplant in die bis zum 15. September dauernde Badesaison.

Doch nicht nur das Wetter macht den Betreibern zu schaffen. Auch fehlende Bademeister und Rettungsschwimmer haben in den vergangenen Jahren immer wieder für Probleme gesorgt.