Hauptbahnhof in Eisenach nach Bombendrohung wieder freigegeben

Eisenach - Wegen einer Bombendrohung am Eisenacher Hauptbahnhof wurde der Betrieb der Bahn am Sonntag (22. März) vorerst komplett eingestellt. Mittlerweile läuft alles wieder nach Plan.

Wegen einer Bombendrohung am Eisenacher Hauptbahnhof wurde der Betrieb der Bahn vorerst komplett eingestellt. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Die Behörden gaben den Bahnhof laut Bundespolizei um 13.14 Uhr wieder frei. Der Bahnbetrieb konnte wieder aufgenommen werden.

Zuvor teilte die Deutsche Bahn mit, dass gegen 12 Uhr bei der Bundespolizei eine Bombendrohung für den Eisenacher Hauptbahnhof eingegangen sei.

Daraufhin wurde nun der Bahnbetrieb in Eisenach gänzlich eingestellt.

Der Bahnhof wurde daraufhin geräumt und durchsucht.

Während der Sperrung konnten keine Züge den Bahnhof in Eisenach anfahren.