Hauptbahnhof in Eisenach nach Bombendrohung wieder freigegeben
Von Marie Pohland und Annett Gehler
Eisenach - Wegen einer Bombendrohung am Eisenacher Hauptbahnhof wurde der Betrieb der Bahn am Sonntag (22. März) vorerst komplett eingestellt. Mittlerweile läuft alles wieder nach Plan.
Die Behörden gaben den Bahnhof laut Bundespolizei um 13.14 Uhr wieder frei. Der Bahnbetrieb konnte wieder aufgenommen werden.
Zuvor teilte die Deutsche Bahn mit, dass gegen 12 Uhr bei der Bundespolizei eine Bombendrohung für den Eisenacher Hauptbahnhof eingegangen sei.
Daraufhin wurde nun der Bahnbetrieb in Eisenach gänzlich eingestellt.
Der Bahnhof wurde daraufhin geräumt und durchsucht.
Während der Sperrung konnten keine Züge den Bahnhof in Eisenach anfahren.
Fernverkehrszüge auf der Strecke Erfurt – Fulda wurden nach Angaben der Deutschen Bahn umgeleitet. Die Fahrzeit verlängerte sich dadurch um rund eine Stunde. Im Regionalverkehr mussten Züge vorzeitig wenden oder ausfallen.
Erstmeldung am 22. März, 13.33 Uhr. Update um 16.21 Uhr.
Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa