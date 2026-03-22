Hauptbahnhof in Eisenach nach Bombendrohung wieder freigegeben

Wegen einer Bombendrohung wurde der Betrieb der Bahn vorerst komplett eingestellt.

Von Marie Pohland und Annett Gehler

Eisenach - Wegen einer Bombendrohung am Eisenacher Hauptbahnhof wurde der Betrieb der Bahn am Sonntag (22. März) vorerst komplett eingestellt. Mittlerweile läuft alles wieder nach Plan.

Wegen einer Bombendrohung am Eisenacher Hauptbahnhof wurde der Betrieb der Bahn vorerst komplett eingestellt. (Symbolbild)
Wegen einer Bombendrohung am Eisenacher Hauptbahnhof wurde der Betrieb der Bahn vorerst komplett eingestellt. (Symbolbild)  © Hendrik Schmidt/dpa

Die Behörden gaben den Bahnhof laut Bundespolizei um 13.14 Uhr wieder frei. Der Bahnbetrieb konnte wieder aufgenommen werden.

Zuvor teilte die Deutsche Bahn mit, dass gegen 12 Uhr bei der Bundespolizei eine Bombendrohung für den Eisenacher Hauptbahnhof eingegangen sei.

Daraufhin wurde nun der Bahnbetrieb in Eisenach gänzlich eingestellt.

Deshalb bleibt am 28. März in Jena das Licht aus
Thüringen Deshalb bleibt am 28. März in Jena das Licht aus

Der Bahnhof wurde daraufhin geräumt und durchsucht.

Während der Sperrung konnten keine Züge den Bahnhof in Eisenach anfahren.

Fernverkehrszüge auf der Strecke Erfurt – Fulda wurden nach Angaben der Deutschen Bahn umgeleitet. Die Fahrzeit verlängerte sich dadurch um rund eine Stunde. Im Regionalverkehr mussten Züge vorzeitig wenden oder ausfallen. 

Erstmeldung am 22. März, 13.33 Uhr. Update um 16.21 Uhr.

Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa

Mehr zum Thema Thüringen: