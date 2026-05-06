So viel Prozent der Thüringer sind unzufrieden mit der Brombeer-Regierung

Erfurt - Die Brombeer-Regierung aus CDU , BSW und SPD in Thüringen hat einer Umfrage zufolge nur wenig Rückhalt in der Bevölkerung.

64 Prozent der Thüringer sind laut einer Befragung unzufrieden mit der Brombeer-Regierung. (Archivfoto) © Martin Schutt/dpa

Einer Befragung des Meinungsforschungsinstitutes Insa im Auftrag von Funke Medien Thüringen zufolge gaben demnach 64 Prozent an, dass sie sich von der Landesregierung aktuell eher nicht (39 Prozent) beziehungsweise gar nicht (25 Prozent) vertreten und gehört fühlen.

Nur jeder Vierte antwortete laut Funke Medien, er fühle sich "voll und ganz" (vier Prozent) oder "eher" (21 Prozent) vertreten und gehört.

Insbesondere Befragte, die angegeben haben, das BSW oder die CDU zu wählen, hätten sich negativ geäußert: 53 Prozent der BSW-Wähler gab an, sich von der Regierung nicht vertreten zu fühlen. Auch 47 Prozent der CDU-Wähler sehen das so. Für die SPD-Wählerschaft geben das 37 Prozent an.

In Thüringen regieren CDU, BSW und SPD seit Dezember 2024 gemeinsam und bilden die erste Brombeer-Koalition Deutschlands. Im Landtag kommen die drei Parteien auf 44 von 88 Mandaten.