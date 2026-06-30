Hauptleitung defekt: Rund 9000 Haushalte in Jena mehrere Tage ohne Warmwasser

Jena - In Jena müssen mehrere tausend Haushalte in dieser Woche für mehrere Tage auf warmes Wasser verzichten.

Warmes Wasser wird es für mehrere tausend Haushalte in Jena in den kommenden Tagen nicht geben. (Symbolfoto) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Wie die Stadtwerke Jena erklärten, wurde ein Defekt an der Fernwärmehauptleitung im Stadtzentrum festgestellt. Um diese reparieren zu können, muss die Fernwärmeleitung entleert und abgekühlt werden. Deshalb wird es zu einer Unterbrechung der Warmwasserversorgung kommen. Betroffen seien den Angaben nach rund 9000 Haushalte in Jena.

Die Versorgung wird am Dienstagabend um 22 Uhr unterbrochen und voraussichtlich am Donnerstag um 16 Uhr wieder aufgenommen.

Den Kunden werden während der genannten Zeit keine Heizung und kein warmes Wasser zur Verfügung stehen.