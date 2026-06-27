In diesen Thüringer Museen erhaltet Ihr kostenlose Abkühlung

Jena - Einen Rückzugsort vor der Hitze bieten an diesem Wochenende die Städtischen Museen Jena ( Thüringen ).

Nach Erfurt bietet jetzt auch Jena kostenlosen Eintritt in die städtischen Museen. © Martin Schutt/dpa

Die Häuser öffnen in Anbetracht der Temperaturen ihre "alten Gemäuer, die größtenteils klimatisiert sind", kostenfrei für Besucher, wie das Museumsteam mitteilte.

Konkret geht es um das Stadtmuseum, das Romantikerhaus und die Kunstsammlung, wo erst jüngst zwei Ausstellungen neu eröffnet wurden.

Zuvor hatte auch die Landeshauptstadt Erfurt mitgeteilt, dass sie angesichts der drückenden Hitze keinen Eintritt für die städtischen Museen erhebt.