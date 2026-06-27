In diesen Thüringer Museen erhaltet Ihr kostenlose Abkühlung
Von Marie-Hélèn Frech
Jena - Einen Rückzugsort vor der Hitze bieten an diesem Wochenende die Städtischen Museen Jena (Thüringen).
Die Häuser öffnen in Anbetracht der Temperaturen ihre "alten Gemäuer, die größtenteils klimatisiert sind", kostenfrei für Besucher, wie das Museumsteam mitteilte.
Konkret geht es um das Stadtmuseum, das Romantikerhaus und die Kunstsammlung, wo erst jüngst zwei Ausstellungen neu eröffnet wurden.
Zuvor hatte auch die Landeshauptstadt Erfurt mitgeteilt, dass sie angesichts der drückenden Hitze keinen Eintritt für die städtischen Museen erhebt.
"Mit Blick auf das jetzige Hitzewochenende hat die Stadt Erfurt kurzfristig beschlossen, die Türen der Häuser kostenfrei zu öffnen", hatte Kulturdirektor Christian Horn erklärt. Die Regelung gelte ab einer Temperatur von 30 Grad und mehr.
Titelfoto: Martin Schutt/dpa