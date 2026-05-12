Himmelfahrt in Thüringen: So viele Herren ab 15 Jahren könnten sich feiern lassen

Erfurt - Für viele Männer stehen an Christi Himmelfahrt am Donnerstag Ausflüge und Partys mit Freunden oder Familie auf dem Programm.

Der Bollerwagen wird an Männertag wieder durch die Gegend gefahren. (Symbolfoto) © Bodo Schackow/dpa

In Thüringen könnten sich rund 882.000 Männer ab 15 Jahren feiern lassen, informierte das Landesamt für Statistik dazu. Basis der Zahlen seien vorläufige Erstergebnisse des Mikrozensus 2025.

Laut Statistikern lebten im Freistaat zuletzt mehr Väter zusammen mit Kindern in einem Haushalt. Ihre Zahl stieg im Vergleich zu 2015 um 1,8 Prozent auf 219.000. Im selben Zeitraum nahm die Zahl der Männer in Haushalten ohne Kinder um 8,7 Prozent auf etwa 551.000 ab.

Hinzu kommen etwa 113.000 ledige Söhne ab 15 Jahren, die bei ihren Eltern oder einem Elternteil wohnten.

Christi Himmelfahrt ist bundesweit ein gesetzlicher Feiertag. Er erinnert für Christen an die Aufnahme Jesu in den Himmel. Das wird alljährlich 40 Tage nach Ostern gefeiert und fällt immer auf einen Donnerstag.