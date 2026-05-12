Schwarzarbeit, Drogen und Waffen: Zoll deckt Millionenschaden auf

Erfurt - Der Zoll hat im vergangenen Jahr in Thüringen und in Südwestsachsen bei Kontrollen erneut einen Millionenschaden durch Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung aufgedeckt. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Erfurt überprüfte im vergangenen Jahr 1585 Arbeitgeber.

Den Beamten gelang es erneut, einen Millionenschaden durch Schwarzarbeit aufzudecken - die Dunkelziffer ist jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit noch viel höher. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Dabei seien die Papiere von mehr als 17.000 Menschen kontrolliert worden, teilte das Hauptzollamt mit. Wegen einer Vielzahl von Verstößen unter anderem gegen die Sozialversicherungspflichten seien 3472 Strafverfahren und 2153 Bußgeldverfahren eingeleitet worden.

Der durch Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung aufgedeckte Gesamtschaden habe sich auf 76,3 Millionen Euro belaufen. Dieser resultiert den Angaben nach unter anderem aus nicht oder zu wenig gezahlten Sozialversicherungsbeiträgen, Beiträgen zur Sozialkasse des Baugewerbes oder Beiträgen an die Berufsgenossenschaften sowie aus unrechtmäßig bezogenen Leistungen von Arbeitsagenturen und Jobcentern oder Mindestlohnverstößen.

Die im vergangenen Jahr abgeschlossenen Ermittlungsverfahren führten zu Freiheitsstrafen von insgesamt 36,8 Jahren. Die von den Gerichten verhängten Geldstrafen beliefen sich auf 1,1 Millionen Euro.

Das Hauptzollamt Erfurt verhängte zudem Bußgelder in Höhe von 4,4 Millionen Euro.