Historiker schlägt Alarm: Thüringen-Slogan durch Nazis "belastet"

Erfurt - Der Historiker Jens-Christian Wagner kritisiert die Wiederbelebung des Thüringer Werbeslogans "Das grüne Herz Deutschlands" durch die CDU - BSW - SPD -Landesregierung.

Historiker Jens-Christian Wagner sieht den wiederbelebten Thüringen-Slogan "Das grüne Herz Deutschlands" kritisch. © Heiko Rebsch/dpa

Hintergrund ist nach einem Bericht des "Spiegel" die Nutzung in der Zeit des Nationalsozialismus.

"Der Begriff ist historisch belastet", sagte der Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora dem Nachrichtenmagazin. "Als Slogan für ein modernes und weltoffenes Thüringen halte ich den Claim für ungeeignet."

Die Wörter werden dem Heimatschriftsteller August Trinius (1851-1919) zugeschrieben. Er sei erstmals 1897 aufgetaucht und von der völkischen Bewegung in Deutschland aufgegriffen worden, wie der Spiegel unter Berufung auf den Historiker und früheren Leiter des Thüringischen Hauptstaatsarchivs, Bernhard Post, schreibt.

Später hätten die Nationalsozialisten den Slogan übernommen und damit für Thüringen geworben. Es gebe beispielsweise in Archiven grüne Herzen aus Papier mit der Unterschrift des NSDAP-Ministerpräsidenten Willy Marschler, die an Gäste verschenkt worden seien.