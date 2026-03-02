Verdächtige Drohung: Polizei sperrt Bereich in Gera ab
Gera - In Gera läuft derzeit ein Polizeieinsatz im Bereich der Gagarinstraße.
Hintergrund ist eine schriftliche Bedrohung gegen das Sozialamt, die am 1. März 2026 eingegangen ist. Nach ersten Angaben konnte die Ernsthaftigkeit der angekündigten Gewalttat zunächst nicht ausgeschlossen werden.
Die Polizei hat deshalb Maßnahmen vor Ort eingeleitet und den Bereich abgesperrt. Dadurch kann es aktuell zu Verkehrsbehinderungen und Einschränkungen kommen.
Weitere Informationen liegen derzeit noch nicht vor.
Titelfoto: 123RF/smykprod