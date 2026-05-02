Hohe Nachfrage: Abschiebehaft in Thüringen soll ausgebaut werden

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Die Abschiebehaftanstalt in Arnstadt soll ausgebaut werden.

Von Christian Rüdiger

Arnstadt - Die Abschiebehaftanstalt in Arnstadt soll ausgebaut werden.

In Thüringen gibt es seit dem vergangenen Jahr eine Abschiebehaft.
In Thüringen gibt es seit dem vergangenen Jahr eine Abschiebehaft.  © Martin Schutt/dpa

Laut Angaben des Thüringer Migrationsministeriums sei der erste Ausbau für Ende 2026 geplant.

Demnach gebe es auch aus anderen Bundesländern sowie von der Bundespolizei eine hohe Nachfrage nach Haftplätzen, heißt es.

Die Abschiebehaft in Arnstadt wurde im vergangenen August in Betrieb genommen - zunächst mit zehn Plätzen.

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Seitdem wurden dort laut Ministerium 81 ausreisepflichtige Männer untergebracht, 52 seien direkt abgeschoben worden. Die ersten beiden Insassen waren ein 23-jähriger Tunesier und ein 22-jähriger Albaner.

Perspektivisch sollen in der Einrichtung bis zu 37 Menschen unterkommen können. Die Abschiebehaft gilt als ein zentrales Projekt der Thüringer Landesregierung von CDU, BSW und SPD.

Titelfoto: Martin Schutt/dpa

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