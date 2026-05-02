1. Mai in Thüringen: Polizist nicht mehr dienstfähig, rechte Veranstaltung verhindert

In Erfurt blieb es ruhig: Die traditionelle Gewerkschaftsdemonstration war störungsfrei verlaufen. © Bodo Schackow/dpa

Dabei hatten die Polizisten Veranstaltungen im ganzen Bundesland mit etwa 5700 Teilnehmern und Besuchern im Blick, wie die Landespolizeidirektion mitteilte. Ein Polizist sei bei einem Einsatz so verletzt worden, dass dieser nicht mehr dienstfähig war.

In Gera protestierten bis zu 400 Menschen gegen eine Versammlung von etwa 200 Teilnehmern einer rechten Versammlung. Bei dem Gegenprotest sei es zu einer kurzfristigen Sitzblockade gekommen, die die Polizei durch "unmittelbaren Zwang", wie es in der Mitteilung hieß, auflöste.

Es sei darum gegangen, das Versammlungsrecht für alle zu wahren, teilten die Einsatzkräfte mit. Die Beamten vor Ort in Gera nahmen mehrere Anzeigen auf, unter anderem, weil dort verfassungsfeindliche Symbole verwendet und gegen das Versammlungsgesetz verstoßen worden sein soll.

Eine nicht angemeldete Anschlussveranstaltung der rechten Szene im nahe Gera gelegenen Schmölln verhinderten die Beamten demnach etwa durch Platzverweise.