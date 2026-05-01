Radweg mit ungewöhnlichem Spektakel eröffnet: Wagemutige stürzen sich auf Mülltonnen Hang hinab

Kaltenwestheim - Es ging um Mut, Tempo und Spaß: In Kaltenwestheim ist das erste Mülltonnenrennen in der thüringischen Rhön ausgetragen worden. 19 Teams hatten sich angemeldet, um mit einer 80-Liter-Tonne eine etwa 400 Meter lange Gefällestrecke zu bezwingen. Hunderte Schaulustige verfolgten das Spektakel.

Mit Helm und Inlineskates wurde in Kaltenwestheim auf Mülltonnen ein Hang hinabgerast. © Jacob Schröter/dpa

Zuerst mussten die Mülltonnen von einem Teammitglied nach oben bugsiert werden, dann ging es für das andere in möglichst rasanter Fahrt bergab. Dabei legten sich die mit Sturzhelmen, Handschuhen und häufig Inlineskatern ausgerüsteten "Fahrer" auf die verstärkte Oberfläche der Tonnen.

Die Zweitplatzierten des Mülltonnenrennens, Marc Rottenbach und Michael Tanz, bekamen den Siegerpokal, eine kleine, goldene Mülltonne. Die Initiatoren des Rennens, die Platz eins belegten, machten dafür den Weg frei.

Anlass für das ungewöhnliche Rennen war die Eröffnung eines neuen Abschnitts eines Radwegs sowie eines erweiterten Geschichts- und Sagenwegs.

Initiator und Ortsteilbürgermeister Jan Engel begründete die Idee damit, dass Bratwurst und Bier bei der Eröffnung der beiden Wege nicht so originell seien wie das Rennen auf Mülltonnen.

Die Organisatoren hätten sich dabei Anregungen aus dem Internet geholt. "So etwas gibt es schon vereinzelt in Deutschland", sagte Engel.