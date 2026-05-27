Hunderte Menschen machen Purzelbaum: Woran dieser Weltrekord-Versuch scheitert

Amt Wachsenburg - Knapp am Weltrekord vorbei: Beim Versuch, am Weltpurzelbaumtag im Ilm-Kreis ( Thüringen ) den Rekord für die meisten gleichzeitig geschlagenen Purzelbäume zu brechen, haben am Ende einige Dutzend Teilnehmer gefehlt.

Ein etwas verrücktes Bild: In Amt Wachsenburg sollte am Mittwoch ein Purzelbaum-Weltrekord aufgestellt werden. Doch es kamen zu wenig Teilnehmer. © Daniel Vogl/dpa

Nach Angaben des Veranstalters kamen am Mittwoch im Marcel-Kittel-Sportzentrum in Amt Wachsenburg 806 Menschen zusammen.

Für den Rekord hätten nach Vereinsangaben mehr als 860 Teilnehmer mitmachen müssen. Der bisherige Weltrekord wurde demnach vor einigen Jahren in den USA aufgestellt.

"Mit 70, 80, 90 Leuten mehr, hätten wir tatsächlich den Weltrekord gebrochen", sagte Organisator David Ruppert von der Spaß an Bewegung (SAB) Academy.

Der Verein hatte monatelang für die Aktion geworben. Ziel sei gewesen, mindestens 1000 Menschen auf den Platz zu bringen, sagte Ruppert.

Beim Kommando "eins, zwei, Rolle, drei" sollten alle gleichzeitig einen Purzelbaum schlagen.