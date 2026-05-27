Vollsperrung in Jena bis Dezember: Das müssen Fußgänger, Auto- und Radfahrer wissen

Jena - Wegen des Ersatzneubaus der Forstwegbrücke in Jena gelten ab sofort zusätzliche Verkehrseinschränkungen im Bereich des Forstwegs.

Wegen des Neubaus der Forstwegbrücke gelten nun auch Umleitungen für Fußgänger und Radfahrer. (Archivfoto) © Martin Schutt/dpa

Betroffen ist laut Pressemitteilung der Stadtverwaltung der Abschnitt zwischen den Hausnummern 12 und 24. Die bestehende Vollsperrung bleibt voraussichtlich bis zum 20. Dezember 2026 bestehen.

Die Zufahrt ist aus beiden Richtungen jeweils nur noch bis zur Brücke möglich. Je nach Baufortschritt kann es außerdem zeitweise zu weiteren Park- und Halteverboten kommen.

Neu hinzu kommt seit Mittwoch eine Umleitung für den Fuß- und Radverkehr. Diese führt über die Kochstraße, den Magdelstieg und die Hornstraße.