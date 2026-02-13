Neuerungen: In Bussen der EVAG kann ab sofort nur noch bargeldlos gezahlt werden

In den Bussen der Erfurter Verkehrsbetriebe (EVAG) kann ab sofort nur noch bargeldlos bezahlt werden.

Von Marie Pohland

Erfurt - Die Erfurter Verkehrsbetriebe (EVAG) haben die Modernisierung ihres Bus-Kassensystems abgeschlossen: In allen 77 Bussen können Fahrscheine ab sofort nur noch bargeldlos bezahlt werden.

In allen 77 Bussen der EVAG ist der Ticketkauf ab sofort nur noch bargeldlos möglich. (Symbolfoto)
In allen 77 Bussen der EVAG ist der Ticketkauf ab sofort nur noch bargeldlos möglich. (Symbolfoto)  © Martin Schutt/dpa

Akzeptiert werden Giro- beziehungsweise EC-Karte, Kreditkarte sowie Smartphone- und Smartwatch-Zahlungen. Barzahlung im Fahrzeug ist nicht mehr möglich.

Was im vergangenen Jahr mit einem Testlauf in zehn Bussen begann, ist nun Standard im gesamten Fuhrpark.

Auch die neu angeschafften Elektrobusse waren von Beginn an mit der entsprechenden Technik ausgestattet. Mit der schrittweisen Lieferung weiterer Kassensysteme wurde die Umrüstung jetzt komplett abgeschlossen.

"Mit der vollständigen Umstellung schaffen wir ein einheitliches System in allen Bussen und damit mehr Sicherheit und Geschwindigkeit beim Einstieg, welches von den Fahrgästen gut angenommen und akzeptiert wurde", sagt Mario Laube, Vorstand der EVAG.

Mehr als 80 Prozent zahlen bereits bargeldlos

Nach Angaben der EVAG zahlen inzwischen mehr als 80 Prozent der Fahrgäste ihre Tickets bargeldlos. Der klassische Barverkauf verliert zunehmend an Bedeutung - nicht zuletzt durch das Deutschlandticket, das viele bereits vor Fahrtantritt digital erwerben.

Wer weiterhin bar bezahlen möchte, kann Fahrscheine an 51 Automaten, in 24 EVAG-Agenturen sowie im Mobilitätszentrum am Anger kaufen. "Wir wissen, dass einige Fahrgäste weiterhin lieber bar zahlen", so Laube.

