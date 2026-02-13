Neuerungen: In Bussen der EVAG kann ab sofort nur noch bargeldlos gezahlt werden

Erfurt - Die Erfurter Verkehrsbetriebe (EVAG) haben die Modernisierung ihres Bus-Kassensystems abgeschlossen: In allen 77 Bussen können Fahrscheine ab sofort nur noch bargeldlos bezahlt werden.

In allen 77 Bussen der EVAG ist der Ticketkauf ab sofort nur noch bargeldlos möglich. (Symbolfoto) © Martin Schutt/dpa

Akzeptiert werden Giro- beziehungsweise EC-Karte, Kreditkarte sowie Smartphone- und Smartwatch-Zahlungen. Barzahlung im Fahrzeug ist nicht mehr möglich.

Was im vergangenen Jahr mit einem Testlauf in zehn Bussen begann, ist nun Standard im gesamten Fuhrpark.

Auch die neu angeschafften Elektrobusse waren von Beginn an mit der entsprechenden Technik ausgestattet. Mit der schrittweisen Lieferung weiterer Kassensysteme wurde die Umrüstung jetzt komplett abgeschlossen.

"Mit der vollständigen Umstellung schaffen wir ein einheitliches System in allen Bussen und damit mehr Sicherheit und Geschwindigkeit beim Einstieg, welches von den Fahrgästen gut angenommen und akzeptiert wurde", sagt Mario Laube, Vorstand der EVAG.