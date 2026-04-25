Immer wieder werden die Tunnel auf der A71 gesperrt: Das ist der Grund

Oberhof - Autofahrer müssen auf der tunnelreichen A71 zwischen Schweinfurt und Sangerhausen in den kommenden Wochen in Thüringen mit Umwegen rechnen.

Wegen Wartungsarbeiten wird es auf der A71 zu mehreren Sperrungen kommen. Betroffen ist auch der Rennsteigtunnel. (Archivbild) © Martin Schutt/Zentralbild/dpa

Abends und nachts werden Tunnel dort für Wartungsarbeiten bis Anfang Juni immer wieder gesperrt, teilte die Autobahngesellschaft in Erfurt mit. Betroffen ist mit dem Rennsteigtunnel auch der mit rund acht Kilometern längste Autobahntunnel Deutschlands.

Nach Angaben der Autobahn GmbH kommt es im Zeitraum vom 27. April bis 3. Juni in beiden Fahrtrichtungen zu Sperrungen der Tunnel Alte Burg und Rennsteig. In Fahrtrichtung Schweinfurt seien die Arbeiten in den Nächten vom 27. April bis 30. April, vom 4. bis 8. Mai sowie vom 20. bis 22. Mai geplant, jeweils zwischen 19 und 6 Uhr. In Fahrtrichtung Sangerhausen werden beide Tunneln demnach in den Nächten vom 18. zum 20. Mai, vom 26. bis 29. Mai sowie vom 29. Mai bis 1. Juni gesperrt.

Der Verkehr nach Schweinfurt wird den Angaben nach während der Sperrungen ab der Anschlussstelle Gräfenroda über die als U36 ausgeschilderte Umleitung via Crawinkel zur Anschlussstelle Oberhof geführt.

In der anderen Richtung nach Sangerhausen verlaufe die Umleitung entlang der Route U11 ab der Anschlussstelle Oberhof via Crawinkel zur Anschlussstelle Gräfenroda.