In diesen Bereichen ist das Leben in Thüringen teurer geworden

Thüringen - Für die Menschen in Thüringen ist das Leben im vergangenen Jahr etwas teurer geworden.

Besonders Alltagsausgaben wie Kaffee, Restaurantbesuche oder der Friseurbesuch haben sich für Thüringerinnen und Thüringer im vergangenen Jahr spürbar verteuert.

Für ihren Lebensunterhalt mussten sie laut Mitteilung des Landesamts für Statistik durchschnittlich 1,7 Prozent mehr ausgeben als im Jahr 2024.

Besonders hart traf es etwa Fans von Kaffee, Tee und Kakao: Für diese Getränke verzeichneten die Statistiker mit 14,8 Prozent den größten Preisanstieg. Aber auch Bildung kostete durchschnittlich 4,9 Prozent mehr als im Vorjahr.

Deutliche Preissteigerungen gab es etwa auch bei Restaurant- und Hotelbesuchen sowie bei Alkohol und Tabakwaren mit jeweils 3,0 Prozent mehr.

Auch manche Dienstleistungen wurden deutlich teurer. "Thüringerinnen und Thüringer, die sich vor Weihnachten noch einmal ihre Haare schneiden und färben lassen wollten, mussten im Vergleich zum Vorjahr tiefer in die Tasche greifen", nannten die Statistiker ein konkretes Beispiel. Demnach kletterten die Preise für Friseurleistungen und andere Dienstleistungen für Körperpflege im Dezember 2025 im Vorjahresvergleich um 4,7 Prozent nach oben.