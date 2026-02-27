Karaoke, Keramik, Kakaozeremonie: Euer Wochenende in Erfurt

Noch nichts vor am Wochenende? Diese Events in Erfurt solltet ihr euch nicht entgehen lassen!

Von Marie Pohland

Erfurt - Noch nichts vor am Wochenende? Diese Events in Erfurt solltet Ihr Euch nicht entgehen lassen!

Karaoke, Keramik und Konzert am Freitag

Beim Mädelshygge im Lykkeland entstehen in entspannter Atmosphäre individuell gestaltete Keramikstücke. (Symbolbild)
Beim Mädelshygge im Lykkeland entstehen in entspannter Atmosphäre individuell gestaltete Keramikstücke. (Symbolbild)  © 123RF/ chokniti
  • Mädelshygge im Lykkeland: Beim gemeinsamen Keramikbemalen ab 18 Uhr wird es kreativ und gemütlich zugleich.
  • Whiskey-Seminar "Reise durch Schottland": Von 20 bis 23 Uhr lädt das Patricks Irish Pub zu einer geschmacklichen Tour durch die schottische Whiskywelt ein (89 Euro).
  • Konzert von Madeline Juno: Die Singer-Songwriterin steht um 20 Uhr im Central Club Erfurt auf der Bühne (47,20 Euro).
  • Karaoke & Sekt im Kickerkeller: Ab 22 Uhr heißt es Bühne frei für alle, die selbst zum Mikro greifen wollen – der Eintritt ist frei.


Messe, Workshops und Kakaozeremonie am Samstag in Erfurt

Im Kickerkeller gehört die Bühne den Gästen – bei Karaoke und einem Glas Sekt wird bis spät in die Nacht gesungen. (Symbolbild)
Im Kickerkeller gehört die Bühne den Gästen – bei Karaoke und einem Glas Sekt wird bis spät in die Nacht gesungen. (Symbolbild)  © 123rf/defree
  • Hochzeit & Feste Messe: Von 10 bis 18 Uhr dreht sich in der Messe Erfurt alles um den schönsten Tag im Leben – Inspiration, Trends und Beratung inklusive (7–14 Euro).
  • Thüringen Ausstellung: Ebenfalls von 10 bis 18 Uhr lädt die Messe Erfurt zum Bummeln, Informieren und Entdecken regionaler und überregionaler Angebote ein (7–14 Euro).
  • Kraftwerke Warm-Up: Workshop und Austausch rund um kreative Impulse von 13 bis 20 Uhr in der Jedermann Galerie.
  • Neujahrs-Kakaozeremonie: In der YogaLounge findet von 17 bis 19 Uhr eine achtsame Zeremonie zum Jahresauftakt statt.

Lesung, Soundbath und Film am Sonntag

Im Haus Dachröden liest Anke Engelmann aus ihrem Roman über den Kunstfälscher Hannes Bohn. (Symbolbild)
Im Haus Dachröden liest Anke Engelmann aus ihrem Roman über den Kunstfälscher Hannes Bohn. (Symbolbild)  © 123RF/deagreez
  • Lesung: Um 18 Uhr stellt Anke Engelmann im Haus Dachröden ihren Roman über den Kunstfälscher Hannes Bohn vor.
  • Deep Resonance – Gong Soundbath: Ab 16.30 Uhr lädt eine Session mit Gong und Klangschalen zum Entspannen und Eintauchen ein (ab 18 Euro).
  • Film & Gespräch „Fassaden“: Um 11 Uhr wird im KinoKlub Hirschlachufer der Episodenfilm von Alina Cyranek gezeigt, anschließend folgt eine Diskussion (9 Euro).

TAG24 wünscht ein schönes Wochenende!

Titelfoto: 123rf/defree

Mehr zum Thema Thüringen: