Karaoke, Keramik, Kakaozeremonie: Euer Wochenende in Erfurt
Erfurt - Noch nichts vor am Wochenende? Diese Events in Erfurt solltet Ihr Euch nicht entgehen lassen!
Karaoke, Keramik und Konzert am Freitag
- Mädelshygge im Lykkeland: Beim gemeinsamen Keramikbemalen ab 18 Uhr wird es kreativ und gemütlich zugleich.
- Whiskey-Seminar "Reise durch Schottland": Von 20 bis 23 Uhr lädt das Patricks Irish Pub zu einer geschmacklichen Tour durch die schottische Whiskywelt ein (89 Euro).
- Konzert von Madeline Juno: Die Singer-Songwriterin steht um 20 Uhr im Central Club Erfurt auf der Bühne (47,20 Euro).
- Karaoke & Sekt im Kickerkeller: Ab 22 Uhr heißt es Bühne frei für alle, die selbst zum Mikro greifen wollen – der Eintritt ist frei.
Messe, Workshops und Kakaozeremonie am Samstag in Erfurt
- Hochzeit & Feste Messe: Von 10 bis 18 Uhr dreht sich in der Messe Erfurt alles um den schönsten Tag im Leben – Inspiration, Trends und Beratung inklusive (7–14 Euro).
- Thüringen Ausstellung: Ebenfalls von 10 bis 18 Uhr lädt die Messe Erfurt zum Bummeln, Informieren und Entdecken regionaler und überregionaler Angebote ein (7–14 Euro).
- Kraftwerke Warm-Up: Workshop und Austausch rund um kreative Impulse von 13 bis 20 Uhr in der Jedermann Galerie.
- Neujahrs-Kakaozeremonie: In der YogaLounge findet von 17 bis 19 Uhr eine achtsame Zeremonie zum Jahresauftakt statt.
Lesung, Soundbath und Film am Sonntag
- Lesung: Um 18 Uhr stellt Anke Engelmann im Haus Dachröden ihren Roman über den Kunstfälscher Hannes Bohn vor.
- Deep Resonance – Gong Soundbath: Ab 16.30 Uhr lädt eine Session mit Gong und Klangschalen zum Entspannen und Eintauchen ein (ab 18 Euro).
- Film & Gespräch „Fassaden“: Um 11 Uhr wird im KinoKlub Hirschlachufer der Episodenfilm von Alina Cyranek gezeigt, anschließend folgt eine Diskussion (9 Euro).
Titelfoto: 123rf/defree