Diese 10-Millionen-Marke hat Thüringen geknackt: Freistaat will wieder "auf die Überholspur"

Thüringen - Der Freistaat Thüringen verzeichnet auch 2025 wieder mehr als zehn Millionen Übernachtungen und behauptet sich damit in einem bundesweit dynamischen Marktumfeld.

Mit mehr als zehn Millionen Übernachtungen bleibt Thüringen auch 2025 ein gefragtes Reiseziel und präsentiert sich auf der ITB in Berlin. (Symbolbild) © Martin Schutt/dpa

Mit 10.052.061 Übernachtungen erreichte der Freistaat 99,8 Prozent des Vorjahreswertes, trotz eines leichten Rückgangs von 0,2 Prozent.

Laut Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Landwirtschaft und Ländlichen Raum und der Thüringer Tourismus GmbH liegt die durchschnittliche Aufenthaltsdauer mit 2,6 Tagen im Bundesdurchschnitt.

Wirtschaftsministerin Colette Boos-John (56, CDU) spricht von einem soliden Ergebnis nach schwierigen Nach-Corona-Jahren. Zugleich sieht sie weiteres Potenzial: Thüringen wolle touristisch "wieder auf die Überholspur".