Diese 10-Millionen-Marke hat Thüringen geknackt: Freistaat will wieder "auf die Überholspur"
Thüringen - Der Freistaat Thüringen verzeichnet auch 2025 wieder mehr als zehn Millionen Übernachtungen und behauptet sich damit in einem bundesweit dynamischen Marktumfeld.
Mit 10.052.061 Übernachtungen erreichte der Freistaat 99,8 Prozent des Vorjahreswertes, trotz eines leichten Rückgangs von 0,2 Prozent.
Laut Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Landwirtschaft und Ländlichen Raum und der Thüringer Tourismus GmbH liegt die durchschnittliche Aufenthaltsdauer mit 2,6 Tagen im Bundesdurchschnitt.
Wirtschaftsministerin Colette Boos-John (56, CDU) spricht von einem soliden Ergebnis nach schwierigen Nach-Corona-Jahren. Zugleich sieht sie weiteres Potenzial: Thüringen wolle touristisch "wieder auf die Überholspur".
Impulse erhofft sich das Land von der kommenden Internationalen Tourismusbörse in Berlin sowie von einer neuen Tourismuskonzeption, die Mitte des Jahres beschlossen werden soll.
Auch Christoph Gösel, Geschäftsführer der Thüringer Tourismus GmbH, bewertet das erneute Überschreiten der Zehn-Millionen-Grenze als wichtiges Signal. Neben Gästezahlen gehe es zunehmend um Wertschöpfung, Qualität und stabile wirtschaftliche Perspektiven für die Betriebe.
Titelfoto: Martin Schutt/dpa